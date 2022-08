Hofland over spelen in 'leeg’ stadion: ‘Op trainingen ga je bij potjes ook vol voor de winst’

Zonder Jizz Hornkamp moet Willem II maandagavond in stadiopn NIeuw Galgenwaard op jacht naar drie punten. De spits, die al een tijdje kwakkelt, is niet fit genoeg om te spelen tegen Jong FC Utrecht.

Volgens trainer Kevin Hofland is het ‘niet één-twee-drie zomaar zo’ dat Jeremey Bokila als vervanger van Hornkamp start. ,,Michael de Leeuw kan ook als spits spelen, net als Elton Kabangu.” Als hij voor De Leeuw kiest, biedt dat de coach weer de mogelijkheid om Daniel Crowley ‘op 10' te laten spelen. Maar de behendige creatieveling zou ook - zoals woensdag in het oefenduel met Feyenoord (0-0) als hangende linksbuiten kunnen fungeren waardoor ook voor Jesse Bosch een plekje in de basis kan worden gevonden.

Heerkens of Dammers

,,Ik heb nog ruim een dag om definitieve beslissingen te nemen”, stelde Hofland zondag na de laatste training voor de wedstrijd. Ook over wie samen met Erik Schouten het centrale verdedigingsduo gaat vormen. Freek Heerkens ontbrak tegen Feyenoord vanwege een lichte blessure, maar daar is hij van hersteld. Wessel Dammers is afgelopen week echter toch niet voor niks overgenomen van FC Groningen. Het ligt voor de hand dat hij gaat spelen.

Quote Kostas moet ook ritme opdoen. Daar zijn oefenwed­strij­den voor Kevin Hofland

En dan is er nog de keeperskwestie. Die volgens Hofland niet zo ingewikkeld is als de buitenwacht het doet lijken. Ja, hij liet Kostas Lamprou keepen tegen Feyenoord, maar dat wil helemaal niet zeggen dat Joshua Smits z’n plek onder de lat kwijtraakt. ,,Kostas moet ook wedstrijden spelen, ritme opdoen. Daar zijn oefenwedstrijden voor”, liet de coach doorschijnen dat hij Smits ondanks onzekerheden in de eerste drie competitieduels vermoedelijk nog laat staan.

Troosteloze ambiance

,,Als coach is het mooi om keuzes te kúnnen maken, voor spelers is dat soms minder plezierig”, aldus Hofland, die het niet zo erg vindt dat het duel met Jong Utrecht in een vrijwel leeg stadion wordt gespeeld. ,,Je moet de beleving uit jezelf halen. Bovendien reizen er vierhonderd Willem II-fans mee. Voor hen moet je ook willen winnen.” Of het moeilijk is om als voetballer in zo'n troosteloze ambiance het vlammetje in jezelf te kunnen ontsteken? Hofland denkt van niet. ,,Op trainingen speel je ook partijtjes met weinig mensen langs de kant. Dan kun je ook vol voor de winst gaan.”

Mannelijk voetbal

In Utrecht wil Hofland dat zijn ploeg sneller vooruit voetbalt zonder onnodige risico's te nemen. ,,Als ik zeg dat het goed is om geduldig op te bouwen, kan dat verstaan worden als traag. Maar het is juist de kunst om de bal snel rond te spelen en dan het ideale moment te kiezen om de move naar voren te maken. Daar zijn we veel mee bezig geweest. Tegen Feyenoord zag ik daar al wat van terug. Net als mannelijk voetbal, zeker verdedigend. Dat begint al voorin. Als we dat allemaal doen, dan kun je ook makkelijker domineren.”

Volledig scherm Staat Jeremy Bokila in de spits bij Willem II in het duel met FC Utrecht? © Pro Shots / Toin Damen