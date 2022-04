Hofland over Willem II-systeem: ‘Twee of drie centrale verdedigers: ik ben er nog niet over uit’

Hofland wilde (en kon) tijdens het wekelijke perspraatje nog niet precies uit de doeken doen hoe de Tricolores tegen Go Ahead gaan spelen. ,,Ik ben er nog niet helemaal over uit of we met twee of drie centrale verdedigers gaan spelen", verklapte hij, al plaatste hij meteen een kanttekening. ,,Het verschil tussen die twee systemen is sowieso maar klein, want als we met twee centrumverdedigers spelen en Freek Heerkens is de meest controlerende middenvelder, dan speel je eigenlijk ook met drie man centraal achterin. De twee backs gaan veel mee naar voren, Freek blijft dan wat meer hangen. Dus het is maar net hoe je het noemt.”