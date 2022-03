Hofland staat voor Willem II-vuurdoop: ‘Spelers mogen meedénken, maar niet meebepálen’

Tegen AZ (aftrap zondag om 20.00 uur) is de zwaargeblesseerde Thijs Oosting er sowieso niet bij. Ook de jonge middenvelder Wesley Spieringhs ontbreekt, hoewel hij wel weer helemaal terug is op het trainingsveld. ,,Hij maakt een goede en fitte indruk, maar gaat zaterdag spelen bij de Onder-21", aldus Hofland. Driess Saddiki keert terug van een schorsing, Pol Llonch van een blessure (al is het de vraag of hij een hele wedstrijd kan spelen), terwijl Jizz Hornkamp ook inzetbaar is, nadat hij eerder deze week een paar dagen ontbrak vanwege ziekte.