Hofland: ‘Trainen om het trainen? Dat kan in het vierde elftal van je amateurclub, niet bij Willem II’

Het openbare deel van de afsluitende training voor Telstar-thuis was donderdagochtend een halfuurtje bezig, toen alle aanwezigen (zowel op als naast het veld) opgeschrikt werden. De spelers waren verdeeld over drie ploegen bezig aan een intensief positiespel op een klein veld, waarbij er gescoord kon op drie verschillende doelen. Tot trainer Kevin Hofland luidkeels ingreep. ,,Het gaat allemaal véél te makkelijk, we zijn totáál niet bezig met wat we hebben afgesproken!”, riep hij. ,,Dit is onacceptabel!”