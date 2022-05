Hofland vertelde tussenstanden elders niet tegen zijn spelers: ‘Daar krijg je angst en verdeeldheid van’

Een opmerkelijke uitspraak, aangezien zijn ploeg zeker voor rust niet goed speelde. Hofland wilde zijn opmerking dan ook best uitleggen. Want natuurlijk vond ook hij de eerste helft niet best. ,,De tweede helft was in mijn ogen goed, vergelijkbaar met die uitstekende eerste helft tegen Heracles Almelo", sprak hij. ,,Maar voor rust was er te veel twijfel, met name bij de drie spelers achter Jizz Hornkamp", zo doelde hij op Mats Köhlert, Daniel Crowley en Max Svensson.