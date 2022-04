Hofland werkt aan Willem II-mirakel: ‘Elkaar verrot schelden? Mag best, hoor’

Begin maart ontstond er plotseling chaos in Tilburg, toen hoofdtrainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen in één klap aan de kant werden geschoven. Kort daarna nam assistent Denny Landzaat de honneurs waar in het uitduel met Fortuna Sittard (1-0 nederlaag), een paar dagen later werd Kevin Hofland tot het einde van het seizoen aangesteld. Hij had vervolgens maar kort de tijd om de Tricolores voor te bereiden op AZ-thuis, een duel dat door een zeer late tegentreffer uiteindelijk in 2-2 eindigde.