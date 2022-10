Hofland wil niets weten van een crisis, Heerkens maakt zich zorgen over Willem II: ‘Dit had niets met voetbal te maken’

Stoere Kerels | Leidde arrogantie tot de ineenstor­ting van Willem II tegen MVV?

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 10 blikken ze terug op de uitnederlaag van de Tricolores bij MVV (3-2). De gast van de week is de Willem II-aanvaller Joeri Schroijen, die een bijzonder warm welkom kreeg in Maastricht.

3 oktober