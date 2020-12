Hoger budget en renderende opleiding moeten Willem II verlossen van degradatiestress

,,Koster heeft de afgelopen jaren met zijn technische staf heel goed werk geleverd” , zegt Mathijsen. ,,Wij zijn blij dat het contract verlengd is. Dat betekent dat we de gekozen koers blijven varen, een koers die ons succes heeft opgeleverd en we zijn ervan overtuigd dat er nog meer rek in zit. In goede tijden gaat het makkelijk. Dan loopt iedereen er wel achteraan. In deze mindere periode moet je als hoofdtrainer, technische staf en als technisch directeur de gang van zaken analyseren en vertrouwen in elkaar houden. We gaan er samen uit komen, we krijgen het op de rails.”