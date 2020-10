Holmén na nieuwe nederlaag Willem II: ‘We zijn nog steeds een goed team’

Dat FC Twente al na 1 minuut en 16 seconde kon scoren in de eerste helft en ook binnen twee minuten na rust een doelpunt maakte, zorgde voor frustraties bij Holmén. Zelf kreeg hij in de eerste helft een grote kans om te scoren, hij kopte de bal tegen Twente-doelman Drommel. ,,Een goede corner, daar trainen we op, helaas raakte ik de keeper.”

Willem II heeft nu vier punten na vijf duels, terwijl FC Twente voorlopig koploper is van de eredivisie. Na een uitstekend vorig seizoen, is het nu zoeken naar het juiste ritme voor de Tilburgers. Holmén: ,,Ik denk niet dat we ver weg zijn van het niveau dat we toen haalden. Op de training ziet het er goed uit, in een groot gedeelte van de wedstrijd ook. We moeten alleen in de strafschopgebieden sterker worden. Zowel verdedigend als aanvallend. Dat missen we nu denk ik. We zijn nog steeds een goed team, de resultaten gaan komen.”