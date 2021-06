Holmén verlaat Willem II definitief, Heerkens gaat wél langer blijven

Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu officieel: Sebastian Holmén keert na de zomer niet terug bij Willem II. De 29-jarige Zweedse centrumverdediger verlengt zijn aflopende contract niet en gaat op zoek naar een nieuw avontuur. Tegelijkertijd lijkt het er sterk op dat routinier Freek Heerkens zijn contract wél gaat verlengen, waarmee hij zijn negende seizoen in gaat.

De door IF Elfsborg opgeleide Holmén belandde twee jaar geleden bij Willem II, dat hem destijds oppikte nadat zijn contract bij Dinamo Moskou was afgelopen. In Tilburg groeide de Zweed uit tot steunpilaar achterin. De laatste maanden droeg hij vrijwel altijd de aanvoerdersband, aangezien Jordens Peters steeds minder in actie kwam. Holmén vormde in de slotfase van de competitie een ijzersterk duo met Sven van Beek. De twee sloten op de Tilburgse deur waren niet zelden uitblinkers en droegen flink bij aan de uiteindelijke handhaving. Sterker nog: Holmén zelf schoot in de slotwedstrijd tegen Fortuna Sittard de winnende 2-1 binnen, waarmee hij Willem II hoogstpersoonlijk in de eredivisie hield.

In het feestgedruis na afloop van die seizoensafsluiting liet Holmén al doorschemeren dat een vertrek aanstaande was. ,,Deze club voelt voor mij als een familie. Of het volgend jaar ook nog míjn familie is? Kijk, ik ben altijd eerlijk geweest naar de club. Ik ben 29 jaar en wil luisteren naar alle aanbiedingen die langskomen, bekijken wat de opties zijn. Maar áls ik vertrek, dan ben ik blij dat ik Willem II in ieder geval achterlaat in de eredivisie.” Nu is dus officieel bekendgemaakt dat Holmén vertrekt. ,,De support die ik de afgelopen twee jaar heb gehad, is ongelooflijk", zo meldt hij via de officiële clubkanalen. ,,Vanaf nu heeft Willem II er een supporter in Zweden bij!”

Net als Holmén vertrekt overigens ook Jan-Arie van der Heijden: zijn contract wordt eveneens niet verlengd. Ook dat is geen verrassing, want de ex-Feyenoorder kon sinds zijn rentree in Tilburg geen potten breken. De laatste weken speelde hij al geen enkele rol meer.

Met het vertrek van Holmén en Van der Heijden gaat de exodus in de defensie door. Peters is gestopt, de huurperiode van de nu transfervrije Van Beek zit erop en jongeling Victor van den Bogert is eveneens al vertrokken. Joris Mathijsen zal dus in ieder geval op jacht moeten naar centrumverdedigers. De technisch directeur liet eerder al weten dat er daar sowieso drie à vier spelers bij moeten. ,,Dat is prioriteit nummer één”, aldus Mathijsen.

In dat opzicht is de aanstaande contractverlenging van Heerkens positief. Ook het contract van de 31-jarige routinier loopt deze zomer af, beide partijen lieten eerder al weten op een later moment nog met elkaar in gesprek te gaan, en dat is nu het geval. Naar verluidt verlopen die gesprekken uitermate positief, het heeft er alle schijn van dat Heerkens tot medio 2022 gaat bijtekenen. Daarmee is er centraal achterin in ieder geval één optie voor komend seizoen.