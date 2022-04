Hoofd Jeugdopleiding Bastiaan Riemersma vertrekt bij Willem II

Onlangs vertelde Riemersma nog in een uitgebreid interview in het Brabants Dagblad dat hij in principe nog vier jaar de tijd nodig had om te proberen zijn doelen te verwezenlijken bij Willem II. Hij gaf aan dat de clubleiding zich serieus moet afvragen of het voor een club van het kaliber Willem II nog nut heeft om een eigen jeugdopleiding te hebben, aangezien de grootste talenten meestal vroeg worden weggekaapt door grotere clubs. In het seizoen 2019-2020, waarin Willem II als vijfde eindigde in de eredivisie, werd slechts 0,1 procent van de speelminuten gemaakt door spelers die door de club zelf opgeleid waren.

Wens

In 2017 kwam Riemersma naar de toenmalige Willem II Voetbalacademie, dat op dat moment geen eigen complex had. Vijf jaar later heeft de opleiding een nieuwe naam, een eigen complex en zijn de faciliteiten op Sportpark Prinsenhoeve verbeterd. Daarmee werd een langgekoesterde wens van de club en Riemersma om een eigen complex te hebben, gerealiseerd.

Methodologie

Naast een eigen complex is de jeugdopleiding ook gegroeid van twee naar negen fulltimers, kunnen trainers gebruiken maken van videobeelden voor het analyseren van wedstrijden en werken de trainers na het aanstellen van een hoofd methodologie met een zeer gedetailleerde voetbalmethodologie. Riemersma: ,,Het meest trots ben ik op het halen van de vooraf gestelde doelen: meer kinderen uit de regio, meer kinderen die later in het jaar geboren zijn een kans geven op een plek in de opleiding en het creëren van een eigen voetbalidentiteit. En dat is vooral gelukt door de inzet van de fantastische technische staf en alle andere betrokkenen.”

Faciliteiten

Riemersma kreeg de afgelopen jaren veel lof over de koers die de Willem II Jeugdopleiding onder zijn leiding voer. ,,Ik ben de club enorm dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gekregen, om de benodigde stappen met de jeugdopleiding van Willem II te zetten. Natuurlijk hebben we qua faciliteiten veel bereikt, maar het doel van de jeugdopleiding is om de stap van de talenten naar het eerste elftal zo goed mogelijk voor te bereiden en begeleiden. Het doet me daarom goed te zien dat een speler als Wesley Spieringhs, afkomstig uit deze regio en onze jeugdopleiding, die stap heeft kunnen maken. Ik hoop dat de komende jaren meer Willem II-talenten de kans krijgen deze weg te bewandelen. Ik ben ervan overtuigd dat die potentie er is.”\\

Het is nog niet bekend wie Riemersma gaat opvolgen bij Willem II.