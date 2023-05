Hornkamp had graag zijn tiende gemaakt voor Willem II, maar begon op de bank: ‘Ik begrijp het wel’

MET VIDEOJizz Hornkamp was niet geblesseerd, maar begon toch op de bank in de laatste competitiewedstrijd van Willem II op bezoek bij Roda JC. Dat zinde de spits niet, maar hij had er wel begrip voor.

,,Ik kreeg een dag voor de wedstrijd te horen dat hij mij niet liet spelen, maar Michael”, aldus Hornkamp. ,,Of daar een medische reden voor was? Als ik een hele wedstrijd speel kan het zijn dat ik dinsdag minder fit ben dan als ik langer kan herstellen. Zo is dat mij uitgelegd.”

Zijn gezicht spreekt boekdelen. ,,Ik was het liefst wél in de basis gestart. Ik wil alles spelen. Maar ik begrijp het volkomen”, zegt hij met een diepe zucht.

Geen tiende

Tien minuten mocht Hornkamp uiteindelijk nog meedoen, in een poging toch nog te winnen in Kerkrade. De spits was heel dicht bij de 2-3, maar zag zijn inzet via de binnenkant van de paal terug het veld in komen. ,,Helaas. Ik probeerde ‘m goed te schampen. Ik dacht: hij gaat erin. Maar hij kwam terug in de handen van de keeper. Da's wel balen. Ik wilde graag scoren. Dan was dat mijn tiende geweest, dan waren we derde geworden en hadden we in de play-offs twee keer thuis kunnen afsluiten.”

Of hij de tussenstanden van de andere duels volgde? ,,Ik heb er niet naar gevraagd, ben echt naar onze wedstrijd gaan kijken. Je hoort af en toe wel: 'die staat 1-0 voor of dit of dat. Maar het maakt niet uit. We dachten gewoon: laten we deze wedstrijd winnen en dan zien we wel tegen wie we moeten.”

Waar hij aan denkt bij VVV, de volgende tegenstander? ,,Waar moet ik aan denken? Ik ga gewoon van onze eigen kwaliteiten uit. Het maakt ons niet zoveel uit tegen wie we spelen. Ik weet wat wij kunnen en dat moeten we gewoon laten zien.”

En dinsdag in Venlo, staat Hornkamp dan wél in de basis? Er verschijnt een grote lach op zijn gezicht. ,,Dat is aan de trainer, maar ik hoop het wel, ja.” En hij verwacht het ook, zeggen zijn ogen.

Volledig scherm Jizz Hornkamp (rechts) bedankt de meegereisde supporters in Kerkrade na de uitwedstrijd tegen Roda JC. © Pro Shots / Toin Damen