Hornkamp sluit zich af voor geruchten: ‘Maar heel eerlijk: de Premier League zou een droom zijn’

Want ook kort na het 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV, een wedstrijd waarin Hornkamp een uur had gespeeld, had hij nog helemaal niets vernomen uit Engeland of van zijn zaakwaarnemer. ,,En dat meen ik. Ik ben alleen maar bezig met Willem II. Ik wil hier gaan vlammen en we zaten vlak voor een belangrijke wedstrijd.” Wel is hij openhartig over het opmerkelijke gerucht. ,,Ergens is het wel mooi dat zoiets rondgaat, het is toch een compliment. En heel eerlijk: spelen in de Premier League is een droom, het zou heel vet zijn. Maar goed, het is niet aan de orde, dus waarom zou ik me er dan druk over maken?”