IJzersterke reeks Van de Looi tegen eredivisiedebutanten

Erwin van de Looi, de trainer van Willem II, is succesvol als het om wedstrijden tegen ploegen gaat die hun debuut of rentree in de eredivisie maken. De laatste negentien duels tegen dat soort tegenstanders bleef hij ongeslagen: tien keer winst, negen keer een gelijkspel.

Met FC Groningen verloor Van de Looi alleen zijn eerste wedstrijd tegen een op het hoogste niveau debuterende club. Op 17 augustus 2013 ging hij met de Groningers in Leeuwarden met 4-1 ten onder bij Cambuur. Daarna begon de indrukwekkende reeks.

Een dergelijk steuntje in de rug kan Willem II wel gebruiken, want in de meest cruciale fase voor de winterstop ontbreken tegen VVV mogelijk een paar belangrijke spelers. Kostas Tsimikas trainde donderdagmorgen wel op het kunstgras van VOAB, maar raakte geen bal. De Griekse back beperkte zich tot loopoefeningen. Ismail Azzaoui keerde na zijn enkelklachten terug in de groep, Jordens Peters en Pedro Chirivella lieten zich in Goirle niet zien. Beide spelers hebben last van een knieblessure. De aanvoerder miste vorige week ook al het duel met Sparta. De Spaanse middenvelder viel in die wedstrijd geblesseerd uit.

Volledig scherm Pedro Chirivella viel tegen Sparta geblesseerd uit. © Geert van Erven/Soccrates

Best tevreden

In Venlo houdt Van de Looi waarschijnlijk vast aan Bartholomew Ogbeche en Fran Sol als aanvalsduo. Na het 2-2 gelijke spel tegen Sparta zei de trainer best tevreden te zijn over die combinatie. Hij vond alleen dat zijn spitsen, zeker voor de rust, beter aangespeeld hadden moeten worden. Nadat Azzaoui en Mo El Hankouri in de ploeg gekomen waren ging dat beter.

El Hankouri lijkt zich op te kunnen maken voor zijn derde basisplaats bij Willem II. Eerder verving hij tegen Ajax en AZ de absente Sol. Nu komt de positie links op het middenveld waarschijnlijk vacant omdat Ben Rienstra als verdedigende middenvelder Chirivella vervangt. El Hankouri tekende tegen Sparta voor zijn eerste assist na een prachtige individuele actie.

De afwezigheid van Peters maakte al duidelijk dat Willem II dun in zijn verdedigers zit. Dat doet zich zeker gevoelen als ook Tsimikas niet inzetbaar blijkt. Met Elmo Lieftink moet Van de Looi dan terugvallen op een middenvelder.

De Koel