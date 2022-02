In de herkansing moet het wél gebeuren voor Willem II Onder 21

Daar was een overwinning op de leeftijdsgenoten van Excelsior voor nodig. Maar die kwam er niet. Het werd een 1-2 nederlaag, zodat de ploeg van de coaches Bruno Andrade en Bram van de Vinne het in de herkansing zal moeten doen. Komende zaterdag om 15.00 uur op eigen terrein winnen van Emmen Onder 21 en de begeerde promotie is alsnog een feit. Lukt dat niet, dan komt het aan op het uitduel bij De Graafschap in de laatste speelronde.

Nshimirimanana

Willem II Onder 21 raakte de in goede vorm verkerende Amoros Nshimirimana (vijf goals, vier assists in elf duels) in de winterstop kwijt aan Helmond Sport, maar kreeg de bij de hoofdmacht van Fred Grim ‘doorgeselecteerde’ Vincent Schippers en Rick Zuijderwijk terug. ,,Natuurlijk is het vertrek van Amoros een gemis voor ons”, zegt aanvoerder Louis Coeckelbergs. ,,Hij was bij veel doelpunten betrokken en zorgde voor energie in het team op en buiten het veld.”

Quote We moeten er alles aan doen om zaterdag een feestje te kunnen vieren Louis Coeckelbergs

Maar ook zonder Nshimirimana moet het volgens de 19-jarige Belg lukken om de seizoensdoelstelling - promotie - te behalen. ,,Ik had verwacht dat afgelopen zaterdag al zou gebeuren, maar we moeten er alles aan doen om dan komende zaterdag een feestje te kunnen vieren. Makkelijk zal het niet worden. Want Emmen strijdt tegen degradatie en kan elk puntje gebruiken.”

Mooie bonus

In theorie kan Willem II ook nog de titel pakken, maar dat zou alleen ‘een mooie bonus’ zijn, vindt Coeckelbergs, die aan zijn negende seizoen in de jeugdopleiding van Willem II bezig is. ,,Ook plek twee betekent promotie en dan spelen we volgend seizoen op het hoogste niveau tegen sterkere tegenstanders. Dat maakt de stap naar het eerste team weer iets minder groot.”

Stand aan kop Onder 21-competitie, divisie 2: 1. PEC Zwolle 12-26, 2. Willem II 12-23, 3. Excelsior 12-19, 4. De Graafschap 12-18. De bovenste twee ploegen promoveren naar divisie 1.

