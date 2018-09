In de rij om mee te mogen naar een uitwedstrijd van Willem II

VIDEO Willem II-doel­man Brander­horst dolblij met rentree: 'Afwachten of ik nu weer eerste keeper ben'

26 september Mattijs Branderhorst is dolblij dat hij dinsdagavond na 199 dagen weer onder de lat kon staan bij Willem II in het gewonnen bekerduel met Volendam (1-2). ,,De trainer gaf me deze kans en die moest ik pakken."