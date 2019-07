Invaller Coulibaly loodst Willem II op ‘Koningsdag’ voorbij OFI Kreta

De verwachte onweers- en regenbuien, waarvoor vrijdag de activiteiten rondom ‘Koningsdag’ werden afgelast, bleven uit. Wél had het in de eerste helft doelpunten kunnen regenen, als Willem II wat scherper in de afronding was geweest. De Tilburgers waren bijna continue in de aanval, kregen kansen, maar de keeper van de Griekse gasten moest nooit echt strekken. Schoten van onder meer Vangelis Pavlidis en Ché Nunnely kwamen recht op de sluitpost af.

Centraal achterin bij Willem II maakte verdediger Sebastian Holmén zijn officieuze debuut. De Tricolores kwamen verdedigend weinig in de problemen, maar gingen toch met een 1-0 achterstand aan de thee. Lisandro Semedo, vorig seizoen nog spelend voor Fortuna Sittard, probeerde het in de 42ste minuut eens van afstand en zag zijn inzet in de verre hoek belanden.