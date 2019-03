Isak maakt tongen in Zweden los door sterke prestaties bij Willem II

Andersson reisde met zijn assistent Peter Wettergren naar Nederland om duels van Isak te bekijken. Dat is zo’n beetje de Zweedse tegenhanger van Frenkie de Jong. Isak verhuisde twee jaar geleden op 17-jarige leeftijd voor negen miljoen euro naar Borussia Dortmund, dat hem een half jaar aan Willem II verhuurde. In zeven eredivisieduels kwam Isak tot vier treffers en een assist, terwijl hij in de halve finale van het bekertoernooi tegen AZ een belangrijke treffer produceerde.

Volgens de Zweedse kranten had Isak, die in eigen land vergeleken wordt met Zlatan Ibrahimovic, al een uitverkiezing in de nationale ploeg verdiend. Maar Andersson lijkt de voorkeur te geven aan spelers als Robin Quaison (Mainz) en Sebastian Andersson (Union Berlin). Isak is volgens de pers wel een serieuze opties voor de interlands tegen Spanje en Malta die later volgen.