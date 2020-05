Jaar zonder publiek kost Willem II 8,5 miljoen euro

De brief doorkruiste de gesprekken die de KNVB met de overheid voert over het weer opstarten van de competitie. Dat zou in het weekeinde van 11, 12 en 13 september moeten gebeuren. In het eerste weekeinde is interland-voetbal voorzien. De competitie zal waarschijnlijk zonder publiek van start gaan. De voetbalbond bekijkt in de gesprekken met de overheid wat er eventueel meer mogelijk is.

Van Geel kan zich niet voorstellen dat een voetbalwedstrijd als bijvoorbeeld Willem II - FC Groningen als een landelijk evenement met een grote uitstraling kan worden beschouwd. Hij ziet andere mogelijkheden om , ook al is er nog geen vaccin, publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. ,,In het openbaar vervoer zijn per 1 juni mondkapjes verplicht omdat de verwachting is dat de mensen er dicht op elkaar komen te staan. Die zou je in stadions ook kunnen verplichten", zegt hij.

De algemeen directeur van de Tilburgse club vindt niet dat je nu al uitspraken kunt doen over een jaar of nog verder weg. ,,Je ziet dat de huidige maatregelen om de twee weken worden aangepast en opnieuw worden gewogen", aldus Van Geel. ,,In mei wordt de Bundesliga en ook de Portugese competitie hervat. In juni wordt er weer gespeeld in de Premier League. Zonder publiek, maar allemaal met de bedoeling dat er op termijn weer fans bij de wedstrijden kunnen zijn. Er wordt dus een hoop ervaring opgedaan de komende periode. Dat kan allemaal zijn invloed op de besluitvorming hebben. Het is heel lastig in de toekomst te kijken.”