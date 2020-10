Jan-Arie van der Heijden: ‘Willem II nu heel andere club dan in mijn vorige periode’

,,De faciliteiten zijn veel beter geworden. Dat is een goede zaak. En op het veld staat nu een ploeg die meedoet om Europees voetbal, terwijl we destijds onderin meedraaiden. Maar ik was toen nog hartstikke jong. En als jonge speler wil je minuten maken. Dus ook op die periode kijk ik wel prettig terug.”

Debuteren bij Ajax

Er zijn voor hem weinig bekende gezichten bij Willem II. ,,Ik ken nog wat mensen van de facilitaire afdeling en de medische staf. Leuk om ze weer te zien. En Adrie Koster. Die liet mij debuteren bij Ajax, in een wedstrijd tegen Roda JC.” Of hij is geschrokken van Willem II tegen Feyenoord? Van der Heijden: ,,Ik heb gehoord dat dit de slechtste wedstrijd van WIllem II was sinds tijden, dus ik ben niet zo geschrokken.”

Volledig scherm Jan Arie van der Heijden in zijn vorige periode bij Willem II. © BSR/SOCCRATES

Jan Scharie

En hij wil best nog wel een keer vertellen hoe hij toch aan die bijnaam ‘Jan Scharie’ komt. ,,Als we voor stonden bij Feyenoord gooide ik er weleens een schaar uit. Of de supporters van Willem II er om moeten vragen? Nee, dat beslis ik zelf. Maar ik hoop dat ze snel weer in het stadion aanwezig zullen zijn.”

Volledig scherm Jan-Arie van der Heijden als speler van Feyenoord. © Pim Ras Fotografie