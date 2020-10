‘Jan-Scharie’ keert terug bij een heel ander Willem II: ‘Ik ga met iedereen de concurrentie aan’

video Adrie Koster: ‘Qua voetbal deden we niet onder voor Rangers’

25 september Willem II-trainer Adrie Koster moest donderdagavond laat constateren dat er te veel niet goed ging bij zijn ploeg om Rangers uit te kunnen schakelen. ,,Achterin maken we fouten, voorin maken we de kansen niet af. En we krijgen een les in effectiviteit.”