Jan Vullings: met driedelig maatpak in het spelersbad

Gladon scoort een keer, Wriedt twee keer

17 februari Paul Gladon maakte maandagavond het doelpunt voor de reserves van Willem II bij de 3-1 nederlaag tegen Heracles. In München was Kwasi Wriedt, die zich in de zomer bij de Tilburgse club voegt, met twee goals matchwinner voor Bayern München II. Dat won met 2-1 van Hallescher FC.