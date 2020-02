Jarige job Nunnely hoopt op tweede feestje in een week: ‘PSV is te pakken op de counter’

In november gaf de in Almere geboren Nunnely aan belangrijker te willen zijn voor zijn team. Hij moest doelpunten gaan maken. Tot toen stond de teller op een assist in de eerste speelronde tegen PEC Zwolle. Na zijn uitspraken was de eerstvolgende tegenstander PSV. De oud-Ajacied was prompt goed voor twee doelpunten. Zijn eerste goals in Tilburgse dienst.

Zaterdag wil hij dat kunstje nog een keer herhalen. Scoren en winnen tegen PSV. ,,We weten natuurlijk dat het wat minder loopt daar”, aldus Nunnely over de huidige vorm van de opponent. ,,We moeten ze ondanks dat niet gaan onderschatten want het is en blijft een topteam.” De pijlsnelle aanvaller heeft precies voor ogen hoe Willem II het de ploeg van Ernest Faber moeilijk kan maken. ,,Met onze snelheid voorin en op de counter kunnen we erg gevaarlijk zijn.”

Zeven punten

Bij winst in Eindhoven is het gat met PSV zeven punten. Maar in de spelersgroep proberen de Willem II-spelers met beide benen op de grond te blijven staan. ,,Natuurlijk hoor je hier en daar wel geluiden, maar we moeten natuurlijk wel eerst die wedstrijd winnen.‘’

Of het speelschema van de play-offs of de Europa League al in de kleedkamer hangt? ,,Nee dat nog niet”, zegt Nunnely met grijns op zijn gezicht. ,,We moeten deze lijn doortrekken en dan kunnen daar naar gaan kijken.”