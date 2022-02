Jenssen blij met onverwacht optreden tegen Ajax: ‘Ik heb een boodschap afgegeven aan de trainer’

Met de komst van Wessel Dammers en de rentree van Freek Heerkens leek Jenssen zijn basisplek bij Willem II kwijt te zijn. Tot zaterdagavond, toen hij nota bene tegen Ajax weer mocht opdraven. Zijn taak? Sébastien Haller (topscorer van de Champions League én de eredivisie) aan banden leggen. Dat lukte aardig, vond de Noor zelf ook. ,,Ik had eerlijk gezegd het idee dat hij niet zo heel veel deed”, oordeelde hij. ,,Wessel en ik hadden hem goed onder controle, we speelden prima.”

Jenssen hoorde donderdag dat hij waarschijnlijk zou gaan spelen, omdat Heerkens niet helemaal fit was. Met zijn ploeggenoten was hij vervolgens dicht bij een zeer verrassend gelijkspel. ,,We speelden heel goed, tegen een geweldig team. Vol discipline, heel solide, gesteund door het publiek. De teamspirit en vechtlust waren top. Ik vond dus ook dat we een puntje hadden verdiend. Ik ben trots op hoe we gespeeld hebben, hier kunnen we verder mee, maar ik sta hier toch teleurgesteld.”