Jizz Hornkamp maakt het verschil voor Willem II tegen VVV

Willem II heeft zondag in de lunchwedstrijd VVV afgeschud, dat dit seizoen in uitwedstrijden bijzonder goede cijfers kon overleggen. Maar niet in Tilburg, waar Jizz Hornkamp met twee treffers het verschil maakte (2-1).

Reinier Robbemond stuurde dezelfde elf spelers het veld op als vorige week in De Vliert tegen FC Den Bosch (0-2 winst). VVV kwam naar Tilburg in de wetenschap dat het tot dusverre tien van de vijftien uitduels wist te winnen.

In de zesde minuut was de eerste kans voor de Tilburgers. Na een fraaie aanval vuurde Jizz Hornkamp vanaf rand strafschopgebied hard op het vijandelijke doel. De keeper van VVV kon nog net een handje achter het schot krijgen. Ook de volgende scoringsmogelijkheid was voor de thuisploeg. Max Svensson zag zijn inzet via het lichaam van een VVV-verdediger tegen de paal belanden.

Pas na krap twintig minuten was er het eerste doelgevaar van VVV. Spits Sven Braken kopte over, maar een minuut later schoot hij wél raak. Willem II verzuimde tot twee keer toe goed uit te verdedigen, waarna de bezoekers profiteerden: 0-1.

Willem II herpakte zich en kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Jizz Hornkamp spirntte met de bal aan zijn voet het strafschopgebied en knalde diagonaal laag binnen: 1-1.

Direct na rust zette de thuisploeg, die nu richting Korvel speelde, aan voor een nieuw offensief. Dat leverde al snel de tweede treffer op. En opnieuw was het Hornkamp die afdrukte. De bal viel na een mislukte kopbal van Lucas Woudenberg voor de voeten van de spits, die van dichtbij wel raad wist met dit buitenkansje: 2-1.

Bij de volgende aanvalvan Willem II was het opnieuw raak en weer was het Hornkamp die scoorde, maar de grensrechter had ten onrechte gevlagd voor buitenspel. VVV bleef dus in de wedstrijd.

Rentree Meerveld

Na ruim een uur voetbal maakte Ringo Meerveld zijn rentree na een spierblessure die hem enkele weken aan de kant hield. Hij verving Max Svensson. En met nog een klein kwartier op de klok - tussendoor gebeurde er niets noemenswaardigs - ging Jizz Hornkamp onder massaal applaus naar de kant, ten faveure van Michael de Leeuw.

Willem II leek onbedreigd op een driepunter af te koers, al noopte de nipte marge tot voorzichtigheid. In de absolute slotfase werd Joeri Schroijen nog gebracht voor de moegestreden Elton Kabangu.

VVV probeerde de gelijkmaker nog te forcerren, maar Willem II gaf geen grote kansen meer weg. In de slotminuut had Thijs Oosting de 3-1 nog op zijn schoen, maar hij schoot net naast.

