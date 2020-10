Joel Ideho kan Willem II een flink bedrag opleveren door overgang naar Arsenal

Welke vergoeding Willem II voor de transactie ontvangt is nog niet helemaal duidelijk. Als Ideho geen contract tekende bij Ajax en bij de Londense club zijn eerste handtekening onder een profcontract zet ontvangt Willem II een forse vergoeding. Dan gaat het om een bedrag van 120.000 euro.

Tekende Ideho wel een contract bij Ajax, dat ontvangt Willem II een zogenaamde pole-vergoeding. Die is aanmerkelijk minder. Niet alleen Willem II, waar Ideho op zijn dertiende naartoe verhuisde, profiteert van de transfer. Ook SC 't Zand heeft recht op een jaar opleidingsvergoeding.

Willem II wilde in het voorjaar verder met Ideho, maar besefte al vlot dat het een kansloze missie was. Niet alleen Ajax toonde interesse, maar ook Hertha BSC en Southampton. Ideho speelde voor de Amsterdamse club in de UEFA Youth League en maakte indruk met een prachtige goal tegen FC Midtjylland.