Joep Strooper krijgt Mariska Lips Award, Willem II-talenten hebben het nakijken

Jordens Peters over het EK: ‘Frenkie is de dirigent van dit Oranje’

Joep Strooper (Havo 3, Goirle) had het afgelopen jaar met zijn sportactiviteiten last van de beperkingen door de corona-pandemie. Hij mocht geen zaal in en wedstrijden werden geschrapt. En dat juist op het moment dat hij stappen op de nationale badmintonladder wil maken. Elke woensdag traint hij in Papendal met de Nederlandse jeugdselectie. Joep behoort tot de beste drie Nederlandse badmintonners in zijn leeftijdscategorie.