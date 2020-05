John Feskens: sloper, bespeler, bewonderaar

Zuijder­wijk: ‘Vertrouwen van Willem II is voor mij nu genoeg’

27 mei Ze hadden het graag op een mooiere manier naar buiten gebracht. Want Rick Zuijderwijk is er heel trots op dat Willem II zijn contract openbrak en met twee jaar verlengde. De Bredanaar zette zijn krabbel in betrekkelijke anonimiteit.