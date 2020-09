Jop van der Avert: ober in de eredivisie

Microbio­loog Kluytmans hekelt Tilburg: ‘Als je dit goed vindt, weet ik niet meer waar de grens ligt’

25 september BREDA - ,,Het was van te voren in te schatten dat dit niet goed kon gaan. Kunnen we de maatschappij wel open houden, als we dit soort praktijken als in Tilburg toestaan?”