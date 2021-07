Jop van der Avert tekent voor twee jaar bij FC Dordrecht

Jop van der Avert: ober in de eredivisie

26 september NAC wilde niet verder met Jop van der Avert uit Bergen op Zoom, maar bij Willem II valt de verdediger met zijn neus in de boter. Hij maakte al zijn debuut in de eredivisie en zat donderdag in de wedstrijdselectie voor de clash met Rangers FC. En als het kan, werkt hij tussendoor ook als ober of barman in een van de horecagelegenheden van zijn vader.