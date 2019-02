Jordens Peters: ‘Als je er drie tegen krijgt is het moeilijk winnen’

Even leek het nog of Willem II een puntje kon meenemen uit Arnhem, maar de 3-3 zat er niet meer in voor de Tilburgers. De 3-2 nederlaag was alweer de derde verliespartij op rij voor de ploeg van Adrie Koster. Voor het eerst sinds april-september 2017 verliest Willem II drie Eredivisie-duels op rij. Aanvoerder Jordens Peters vond dat een punt er in zat.

,,Er zat wel een resultaat in. In de eerste helft moeten wij meer lef tonen. De eerste de beste bal van Vitesse gaat erin, dat is een tikkie", gaf de verdediger na de wedstrijd direct aan. ,,We herstellen ons goed, maar waren slordig in de eindpass. In de laatste fase richting het doel van Vitesse zat niet echt een idee. De enige keer dat we in de problemen komen, is door balverlies van onszelf. Op dat soort momenten moeten we zuiniger zijn.”

Ongelukkig

In de tweede helft ging Willem II anders spelen, met de Griek Pavlidis voor Llonch. ,,We worden dan voorin gevaarlijker, maar als je er drie tegen krijgt, is het moeilijk winnen.” Peters vervulde bij de 2-1 van Vitesse een ongelukkige rol. Via zijn voet ging de bal van Martin Odegaard in het doel. ,,Dat is het lot van een verdediger, ik kan er niets aan doen.”

