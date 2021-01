Jordens Peters: ‘De rode kaart was voor ons een mokerslag’

Peters stond sinds dertien december weer eens in de basis bij de Tilburgers. ,,Dat is absoluut fijn. We zitten in een lastige situatie en daar wil je het team uit helpen.” Lange tijd had de centrumverdediger het gevoel dat ze Zwolle redelijk onder controle hadden. Totdat Willem II-spits Kwasi Wriedt met rood werd weggestuurd. Een mokerslag, omschreef Peters. ,,Je hebt ogenschijnlijk die wedstrijd onder controle, totdat PEC Zwolle via de scheids een steuntje in de rug krijgt. Dat is voor ons een mokerslag.”