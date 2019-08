Jordens Peters: ‘De verschillen zijn gewoon niet zo groot’

,,Vooraf hoor je veel mensen zeggen dat Willem II wel even van Emmen gaat winnen. Maar zo zagen wij dat zelf niet. Onder de top-zes, zeven zijn de verschillen heel klein. Ontlopen de ploegen elkaar niet veel. Toen het 1-1 was vanavond duwde Timon (Wellenreuther,red.) de bal tegen de paal, anders hadden we achter gestaan. Een balletje binnen- of buitenkant paal beslist of we zo'n goede seizoensstart hebben of niet.”