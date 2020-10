Jordens Peters: ‘Eerste helft tegen Zwolle was Willem II onwaardig’

Peters zag in de eerste helft dat het meeste balbezit voor de thuisploeg was. ,,Wij hadden een bepaald strijdplan. Zwolle is aardig aan de bal, wij kunnen aardig counteren.” Maar deze speelwijze leverde Willem II in de eerste helft geen kansen op, het wachten was op een doelpunt van Zwolle, maar die viel ook niet. ,,De eerste helft was Willem II onwaardig. In de tweede helft deden we het beter. We wonnen meer duels. Het was geen oogstrelend voetbal, maar we creëerden wel de grootste kansen.”