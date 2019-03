Jordens Peters geniet van fantastische avond in de Kuip

Peters revalideerde in Zeist van zijn knieblessure en grotere wedstrijden als deze waren regelmatig in zijn gedachten. ,,Dat ik er dan nu weer sta, dat ik zo kan terugkomen", glundert hij. ,,Het is inmiddels al mijn tiende wedstrijd volgens mij en we zijn ook nog eens aan een hele goede reeks bezig met het team.”

Willem II liet zich zaterdagavond niet gek maken in de Kuip, waar de Tilburgers twee keer op achterstand kwamen. De kansen bleven komen, vooral Alexander Isak viel opnieuw op. ,,Ja hij is ontzettend gevaarlijk", weet ook Peters. ,,We zien zijn potentie op de training. Hij heeft een geweldige individuele actie en is gevaarlijk in de tegenstoot. Dat hebben we vandaag weer kunnen zien.”