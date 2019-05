Jordens Peters is aanvoerder af bij Willem II

videoDe technische leiding van Willem II heeft Jordens Peters diens aanvoerdersband afgepakt als maatregel voor zijn gedrag na zijn wissel in de bekerfinale tegen Ajax. In hoeverre die maatregel van kracht blijft is nog maar de vraag. De spelersgroep van de Tilburgse club is het er niet mee eens en schaarde zich dinsdagmorgen massaal achter de 32-jarige verdediger.

Daarom kwam er nog geen mededeling naar buiten over de uitkomst van de gesprekken. Het ging om gesprekken van de technische leiding met individuele spelers en om de ‘normale’ evaluatie van de wedstrijd met de complete spelersgroep. ,,Er zijn gesprekken geweest. Als er iets definitief besloten was, hadden we daar al mededeling over gedaan”, verklaarde technisch directeur Joris Mathijsen.

Peters verbloemde in de Kuip de teleurstelling over zijn wissel een half uur voor tijd niet. In de dug-out gooide hij met zijn voetbalschoenen. Na de wedstrijd wilde hij onder meer een fotograaf te lijf gaan. Hij verklaarde voor de camera’s dat hij als aanvoerder niet gewisseld had moeten worden. Hij vond dat hij niet slecht in de wedstrijd zat en bovendien de man was die nog wat los kon maken bij Willem II. In het gesprek van gisteren zei hij dat hij nog steeds achter die woorden stond.

Om kwart voor elf verliet Peters dinsdagmorgen als eerste het spelershome. De aanvoerder was in gezelschap van Vurnon Anita. Een kwartier later kwam ook de rest van de selectie naar buiten. Per auto vertrokken de spelers naar Auberge du Bonheur, het startpunt voor een bosloop.

Trainer Adrie Koster en Jordens Peters waren niet bereikbaar voor commentaar.