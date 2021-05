Jordens Peters is met pensioen, tot verdriet van zijn vrouw: ‘Maar dit is de enige juiste beslissing’

,,Weet je wat het grappige is?” Jordens Peters grijnst en knikt in de richting van zijn vrouw Shane, naast hem aan de keukentafel. ,,Als het de laatste jaren over stoppen ging, dan dacht zij er veel nuchterder over dan ik. ‘Het is maar voetbal’, zei ze dan. Maar nu het zo ver is, heeft ze het er een heel stuk moeilijker mee dan ik, haha.”