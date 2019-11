Jordens Peters na kansloze nederlaag: ‘Totaal geen recht van spreken’

Aanvoerder Jordens Peters was duidelijk in zijn commentaar: ,,We waren al die complimenten vandaag niet waard. We hebben continu achter de feiten aan gelopen, zo slordig aan de bal. We hadden totaal geen recht van spreken.”

Nadat Kaj Sierhuis FC Groningen voor rust op 1-0 zette, scoorde de Groningen ook direct na rust: 2-0. ,,In de rust spraken we af dat we eerder druk op de bal wilden hebben. Je ziet echter dat we meer energie en gogme in de wedstrijd moeten leggen. Complimenten voor FC Groningen over hoe rustig ze bleven.”