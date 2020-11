Jordens Peters na nederlaag in Groningen: ‘We hadden veel te weinig diepgang’

Peters zag dat het al vanaf het eerste fluitsignaal niet goed ging. ,,Wij begonnen slecht, Groningen juist goed. We mochten van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 was. Daarna deden we het wat beter, maar aan de bal bleef het te slordig. We hadden te weinig diepgang.” Over de tegentreffer was hij helder: ,,Dat is een kwestie van meelopen met je man”, deelde hij zonder de naam te noemen een sneer uit aan Görkem Saglam, die Mohamed El Messoudi onvoldoende dekte.