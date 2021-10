Jordens Peters neemt afscheid van Willem II: ‘Definitief afscheid? Nee, tot ziens!’

Inderdaad: dat is de club waartegen Peters vorig seizoen zijn 250ste wedstrijd voor de Tricolores - en zijn állerlaatste als profvoetballer - speelde. Het uitzwaaimoment vond daarnaast plaats op vrijdagavond, in het Nederlandse voetbal normaal het domein van de Keuken Kampioen Divisie. Peters kon zo alvast even wennen, want Roda JC (waar hij na het weekend officieel start als algemeen directeur) speelt wekelijks op dat tijdstip. En dus is de cirkel rond.

Volledig scherm Het spandoek voor Jordens Peters. © Brabants Dagblad ,,Ik ben normaal gesproken niet zo van de symboliek, maar hier kan ook ik niet omheen”, sprak Peters lachend, kort voordat hij het veld betrad om zich te laten fêteren. Met enig ongemak, gaf hij grif toe. ,,Ik ben wel gewend om op een veld te staan terwijl er veel mensen op de tribune zitten, maar normaal liepen er dan altijd nog een paar spelers om me heen en kreeg ik niet alle aandacht. Dat zal nu anders zijn.”

Trots

Vanaf de tribune keken onder anderen vrouw Shane, kinderen Chase en Sage, zijn ouders, schoonouders, broer en een groep jeugdvrienden (‘In totaal een mannetje of achttien, geloof ik’) even later toe hoe de KingSide een schitterend spandoek ontvouwde voor Peters, die een ereronde liep en werd toegesproken door technisch directeur Joris Mathijsen.

De 34-jarige ex-verdediger sprak de Tilburgse supporters zelf uiteraard ook toe. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de steun en waardering van de afgelopen jaren. Ik heb me vanaf het eerste moment thuis gevoeld, en heb me bij Willem II kunnen ontwikkelen als voetballer en - misschien wel belangrijker - als mens. Ik ben trots op het feit dat ik negen jaar deel heb mogen uitmaken van deze club, op het feit dat ik acht jaar aanvoerder ben geweest én op wat we samen allemaal hebben bereikt. Laten we er geen definitief afscheid, maar een ‘tot ziens’ van maken", sloot hij af.

