Jordens Peters over nieuwe kleedkamer Willem II: ‘Dit helpt mee om maximaal te presteren’

Willem II-aanvoerder Jordens Peters vindt alles er nu ‘spic en span uitzien'. ,,Hte is een mooie kleedkamer met alle gemakken die kunnen bijdragen om maximaal te kunnen presteren. Bovendien is het een frisse omgeving die goed is voor de uitstraling van de club.” Of dit een van de mooiste kleedkamers is in de eredivisie, kan Peters niet zeggen. ,,Wij zien bij uitwedstrijden alleen de kleedkamer van de bezoekende club. Die is vaak minder groot en minder luxe dan die van de thuisploeg.”