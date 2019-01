Jordens Peters over Willem II: ‘We hebben een groep die veel sturing nodig heeft’

,,Elke voetballer heeft een zorgenkindje”, zegt Jordens Peters aan het einde van de eerste trainingsdag van Willem II in Marbella. Zo verklaart hij in de lounge van het Barcelo Hotel zijn absentie bij de eerste balomwentelingen op het complex Atalaya Pitches in de ochtend. Die training liet hij schieten. Het blijkt een bewuste keuze. ,,Mijn zorgenkindje is mijn knie”, zegt de Maaskanter, die geplaagd wordt door lokale slijtage aan het kraakbeen in zijn knie. ,,Als ik twee keer per dag op het veld zou staan, krijg ik zoveel contactmomenten dat het mijn knie eerder kwaad zou doen dan goed.”

Quote Tot het einde van mijn loopbaan zal ik elke dag op een of andere manier met die knie bezig moeten zijn. Jordens Peters Daar past de aanvoerder voor, die bijna een jaar zorgvuldig het pad bewandelde om terug te komen op niveau. ,,Er is een aantal mensen geweest dat dacht dat ik dit niet meer zou bereiken. Die heb ik verrast. Ik moest er best veel voor over hebben. De afgelopen periode heb ik bijvoorbeeld door getraind. Tot het einde van mijn loopbaan zal ik elke dag op een of andere manier met die knie bezig moeten zijn.” Voor zijn knie is de combinatie van krachthonk en een veldtraining beter. De belasting is hetzelfde als die van ploeggenoten die twee keer op het veld trainen. ,,Natuurlijk zijn er periodes geweest dat je wat voelt aan zo’n knie. Maar het is niet zo dat die pijntjes een directe relatie hadden met de wedstrijden die ik speelde.”

Volledig inzetbaar

Peters luistert naar zijn lichaam en doet zoveel mogelijk wat het beste voelt. Ondanks zijn absentie bij een deel van de buitentrainingen is hij ‘volledig inzetbaar’, benadrukt hij. ,,Het is natuurlijk aan de trainers. De blessure is geen reden om mij niet meer op te stellen”, stelt de 31-jarige verdediger.

Quote Dat was een incident, maar dat neemt niet weg dat we een groep hebben die veel sturing nodig heeft. Jordens Peters Die kreeg voor de winterstop bij een handvol wedstrijden speelminuten en deed de volle negentig minuten mee tegen Emmen. Dat kwam onder meer door de disciplinaire straf die aan de vier Duitsers in de selectie werd opgelegd. ,,Dat was een incident”, zegt Peters. ,,Dat neemt niet weg dat we een groep hebben die veel sturing nodig heeft”, voegt hij er aan toe.



De aanvoerder constateert dat in de huidige selectie veel complementaire karakters zitten. Dat leidt soms tot pittige confrontaties. Hij vindt zo’n gemêleerde selectie wel een noodzaak. ,,Ik weet uit ervaring wat nodig is. Als je elf Petersen het veld in zou sturen heb je volop discipline. Maar dan mis je toch een groot aantal andere elementaire zaken”, zegt de aanvoerder, die niet bij de besluitvorming over de disciplinaire straf van het viertal betrokken werd. ,,De staf schept de kaders waarbinnen spelers zich behoren te gedragen.” In de dagelijkse omgang laat de aanvoerder voortdurend weten hoe hij over normen en waarden en wat hij zelf redelijk zou vinden.

Volledig scherm Willem II tijdens de training. © Toin Damen/pro shots

Waardeoordeel

Peters vindt het moeilijk om een waardeoordeel over de spelersgroep te geven. ,,De best presterende groep? Dat was misschien toch de selectie die we onder Jurgen Streppel hadden met Samuel Armenteros, Kostas Lamprou, Mitchell Dijks en Stijn Wuytens. Dat waren andere karakters. We zaten in de flow van het kampioensjaar en eindigden negende.”

Over de gebeurtenissen in Emmen is in Spanje niet meer door de groep gesproken. Maar het komt niet eens zo slecht uit dat Willem II nu in afzondering zit. ,,Als spelers groei je in zulke omstandigheden naar elkaar toe”, zegt de man, die zo voor de vuist weg schat dat hij aan zijn dertiende stage bezig is. Behalve Emmen is ook het woord NAC nog niet gevallen. De confrontatie met de aartsrivaal en eerste tegenstander na de winterstop is nog te ver weg. Zo kort na de winterstop ligt de focus op het trainingskamp in Spanje. ,,We zijn er eerst mee bezig hoe we thuis meer resultaat kunnen halen.”