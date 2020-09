Jordens Peters speelt graag op safe bij avontuurlijk Willem II

Vangelis Pavlidis speelt het liefst zelf diepste spits bij Willem II

26 augustus Willem II probeerde het tegen PSV al even. Maar dinsdagmiddag in het PGB-stadion van KAA Gent kwam het antwoord op de vraag of Otschi Wriedt en Vangelis Pavlidis samen in een elftal kunnen spelen. Van achter de mondkapjes was een luid ‘ja’ te horen.