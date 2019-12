Jordens Peters speler van decennium bij Willem II

Dat Jordens Peters door de fans van Willem II is gekozen tot speler van het decennium is misschien niet de grootste verrassing. Maar dat is zeker wel het percentage waarmee de huidige aanvoerder van de Tilburgse club de verkiezing won. Hij kreeg bijna vijftig procent van de stemmen.

De 32-jarige voetballer uit het Maaskantje troefde Fran Sol (26 procent) royaal af. De Spanjaard nestelde zich in de top van het klassement tussen de Brabanders van Willem II. Arjan Swinkels (7 procent), een ander clubicoon, eindigde als derde. Hij bleef Freek Heerkens (5 procent) uit Heeswijk-Dinther voor. Andere genomineerden haalden maar een of twee procent van de stemmen.

,,Een hele eer", zo beschouwt Peters, die al sinds 2012 voor Willem II uitkomt, de uitverkiezing. ,,De afgelopen jaren hebben er toch heel wat goede spelers het shirt van Willem II gedragen. Ik denk dat dit ook de waardering is voor de manier waarop ik de club naar buiten toe heb uitgedragen.”

Volledig scherm Jordens Peters © BSR Agency

Peters is door de supporters van Willem II in het verleden twee keer uitgeroepen tot speler van het jaar. ,,Maar verder heb ik geen palmares om jaloers op te zijn", zegt hij. ,,Ik heb aan een van die verkiezingen een shirt over gehouden. In de prijzenkast staat verder een gouden stier die ik kreeg als beste aanvoerder van een seizoen in de eerste divisie.”

Dat hij inmiddels 222 officiële wedstrijden in het shirt van Willem II speelde vervult hem met trots. ,,Daarmee kom je toch in een rijtje met de echte clubmensen. Zo voelt het ook, vanaf het moment dat ik hier ontvangen ben. Willem II is een mooie en leuke club, die nog steeds in ontwikkeling is. 2019 was voor iedereen natuurlijk een heel leuk jaar.”

Samenwerken

Voor Peters was het ook het jaar waarin hij bewees na een zware knieblessure gewoon op topniveau te kunnen presteren. De laatste maanden speelt Peters weer als vanouds. ,,Ik heb er zelf altijd hoop op gehouden dat ik op een bepaalde manier terug kon komen. Dat het nu zo geweldig gaat komt ook door de spelers om me heen. Verdedigen is samenwerken. Er staat een uitstekend blok en met Sebastian Holmén kan ik het heel goed vinden.”

Het leidde ertoe dat Peters voorlopig nog doorgaat als profvoetballer. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Peters maakte aan zijn zaakwaarnemer kenbaar dat de eerste optie Willem II moest zijn. ,,Want de club is altijd heel netjes naar mij geweest.”

Contract