Jordens Peters staat voor fraaie mijlpaal: verdediger speelt 200ste wedstrijd voor Willem II

Peters kwam in 2012 over van FC Den Bosch. Zijn eerste treffer in Tilburgse dienst maakte hij op 24 november 2012 tegen Heracles Almelo (2-2). In zijn debuutseizoen degradeerde hij met Willem II naar de Jupiler League. Het verblijf in de eerste divisie bleef tot één seizoen beperkt want via het kampioenschap in 2014 keerde Peters, die dat seizoen de aanvoerdersband kreeg, met Willem II terug naar het hoogste niveau.