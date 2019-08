Jordens Peters: ‘Vitesse speelde ons niet ondersteboven’

En dat tegen een volgens Peters goede opponent. ,,Ik denk dat zijn om plek drie gaan strijden dit seizoen. Maar wij hebben onszelf in deze wedstrijd de das omgedaan. Vitesse speelde ons niet ondersteboven en kwam op voorsprong door slordigheidjes van ons. Zonder die onnodige 0-1 waren we langer in de wedstrijd gebleven. Nu liepen we achter de feiten aan. En zij konden het voetbal gaan spelen wat ze graag doen: een beetje leunen en op de counter loeren. Als we de degelijkheid hadden die we tegen Zwolle hadden, dan hadden we kans gehad. Dat moeten we dan maar volgende week proberen te brengen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.”