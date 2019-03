Jordens Peters: ‘Zo'n wedstrijd moet je killen, daar schort het aan’

,,Aan de andere kant maken we ook fouten, zoals bij de corner en geven we een domme penalty weg. Daardoor blijft het spannend. Anders komt De Graafschap never nooit niet in de wedstrijd. We kunnen het zeker beter doen. Bij de corner (waaruit Straalman de 2-1 maakt, red) blokt mijn man Fernando Lewis. Straalman krijgt de bal op zijn hoofd. De palen moet je bij een corner altijd bezet houden, maar deze man was te klein", spreekt hij over linksback Palacios die de tweede paal moest bewaken.

Na het vertrek van Fran Sol was men in Tilburg zoekende naar scorende spelers. Met Isak, Pavlidis en Vrousai lijken de Tilburgers een goede slag te hebben geslagen, vindt Peters. ,,Uiteindelijk zijn we er in de winterstop niet op achteruit gegaan. Er is goed werk verricht en we hebben wederom leuke spelers. Maar uiteindelijk moet je zo'n wedstrijd killen. Daar schort het aan. Thuis spelen we hartstikke goed. We gaan echt nog wel tegen een ketser aanlopen, maar we gaan er ook veel winnen”