Joris Mathijsen tot 2024 technisch directeur Willem II

Joris Mathijsen blijft nog tot minimaal 2024 technisch directeur bij Willem II. Het contract met de 39-jarige voormalig topvoetballer uit Goirle is al voor de derde keer sinds hij op 1 juni 2016 als technisch manager in dienst trad van de Tilburgse club, opengebroken en verlengd.

De eerste wijziging volgde al na een jaar en ging gepaard met de aanstelling tot technisch directeur. Mathijsen, die in een recent verleden al eens door Feyenoord gepolst is, kreeg daardoor veel meer bevoegdheden. In 2018 sloot hij een overeenkomst van vier seizoenen met Willem II. Al liep die nog tot 2022 door, Willem II besloot de technisch directeur opnieuw langer vast te leggen.

Dat is tegen de achtergrond van de huidige successen niet zo verwonderlijk. Mathijsen heeft in korte tijd bewezen dat hij het werk van een technisch directeur in de vingers heeft. Willem II is uitgegroeid tot een club die in het linkerrijtje kan spelen en incidenteel mee zal dingen naar Europees voetbal. En dat terwijl de club nog maar over de dertiende begroting in de eredivisie beschikt.

Kapitaal

Bovendien staat er veel kapitaal op het veld bij de Tilburgse club. De verwachting is dat spelers als Sebastian Holmen, Pol Llonch, Mike Tresor Ndayishimiye en Vangelis Pavlidis de club vele miljoenen op zullen leveren. Bovendien slaagt Willem II erin om begeerde spelers voor de neus van tal van clubs weg te kapen, zoals deze week nog met de Duitse spits Kwasi Wriedt en linksback Derrick Köhn gebeurde. Die maakten de overstap van Bayern München II naar Willem II.