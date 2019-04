Kaarten bekerfinale Willem II uitverkocht

Column ‘In de feestroes wilde niemand Isak nog zijn doelpunt ontnemen’

20 april Aandoenlijk was dat, al die blijdschap en trots uit Eritrea. Vanuit het hele land waren ze samengekomen, afgelopen zondag in het stadion van Willem II. Wuivend met vlaggen van hun vaderland bejubelden ze hun nieuwe idool, Alexander Isak. Hún voorbeeld - 19 jaar en met zijn doelpuntenrush nu ook in beeld bij Real Madrid en Chelsea.