Kabangu belde even met oud-Willem II’ers voordat hij tekende

Nijhuis fluit ‘topper’ Willem II - Feyenoord, Blom naar Waalwijk

27 augustus Willem II is koploper van de eredivisie en dus mogen we het duel met Feyenoord van aanstaande zondag rustig een topper noemen. De Tilburgers staan met negen punten uit vier duels fier aan kop in de competitie. Bas Nijhuis is de scheidsrechter in het Koning Willem II Stadion.